شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحقق بـ هارلى أعلى إيرادات فى مشواره متخطياً الديزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد النجم محمد رمضان بفيلمه الجديد هارلى إيرادات بلغت 28 مليون جنيه خلال 7 أيام عرض، حيث انطلق الفيلم يوم الجمعة الماضى الموافق 21 أبريل للمنافسة في موسم عيد الفطر 2023، ويسجل فيلم هارلى أعلى إيرادات حققها محمد رمضان في مشواره السينمائى، متخطياً فيلم الديزل الذى عرض في عام 2018 وحقق وقتها إيرادات وصلت إلى 24 مليون جنيه.

فيلم هارلى بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميده، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج حمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.



فيلم هارلي

الفيلم يكسر حاجز غياب محمد رمضان عن السينما خلال الأربع سنوات الماضية إذ قدم آخر أفلامه "الديزل" عام 2018، ومنذ هذا العام غاب رمضان عن السينما وانشغل بتواجد فى الدراما التليفزيونية بشكل سنوى، إضافة إلى دخوله وانشغاله بمجال الغناء، ويسجل هارى التعاون الثانى بين محمد رمضان ومى عمر فى السينما بعدما قدما سوياً فيلم آخر ديك فى مصر.

وقدم محمد رمضان في شهر رمضان الماضى مسلسل جعفر العمدة الذى حقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، سلوى عقمان وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.