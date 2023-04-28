إيرادات فيلم يوم 13 في السينمات

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فيلم "يوم 13" أمس، الخميس، إيرادات بلغت مليونًا و414 ألفًا و796 جنيهًا، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم خلال 8 أيام عرض 13 مليونًا و727 ألفًا و989 جنيهًا.

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تفاصيل فيلم "يوم 13"

تدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذى يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة، ويسعى لبيع

القصر الذى ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح.

يذكر أن العمل تأليف وإخراج وائل عبدالله، بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، أروى جودة ومحمود عبدالمغني ومجموعة كبيرة من النجوم.