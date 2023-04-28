إيرادات فيلم هارلي في السينمات

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فيلم "هارلي" للفنان محمد رمضان، أمس الخميس، مليونًا و269 ألفًا و362 جنيهًا، في شباك التذاكر، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 8 أيام 27 مليونًا و551 ألفًا و150 جنيهًا.

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تفاصيل فيلم هارلي:

فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، مى عمر، ومحمود حميدة، أحمد داش، حسني شتا، مي كساب، نشوى بلال، إسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم

إيهاب، تأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

تدور أحداثه حول مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.