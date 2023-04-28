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شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا غنائيا في الإمارات.. الليلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب، لاحياء حفل غنائي في دبي بالإمارات، وذلك مساء اليوم، الجمعة.

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ومن المقرر أن تقدم "شيرين"، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، بالإضافة إلى أغاني ألبومها الجديد تقدمها لأول

مرة.

 

آخر أعمال شيرين عبدالوهاب

وكانت طرحت المطربة شيرين عبدالوهاب، مؤخرًا أحدث اغانيها بعنوان «المترو» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

أغنية «مترو» من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع النبولسي، وميكس وماستر طارق مدكور.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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