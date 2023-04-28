شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الدورة 16 من مهرجان هيوستن للسينما الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان هيوستن للسينما الفلسطينية عن موعد دورته الـ16 التى تحتفى بأحدث الانتاجات السينمائية الفلسطينية، وتقام هذه الدورة فى فترتين خلال شهر يونيو في متحف الفنون الجميلة في مدينة هيوستن، على أن تكون الفترة الثانية في جامعة رايس في هيوستن، ورفع المهرجان شعار "ضلك مرفوع".

وتم اختيار فيلم (غزة ويك اند) للمخرج باسل خليل، كفيلم افتتاح الدورة الـ16 من المهرجان، ويعتبر هذا الفيلم هو الروائي الطويل للمخرج، بحيث قدم سابقا الفيلم القصير (السلام عليك يا مريم) الذي ترشح للأوسكار عن فئة الأفلام القصيرة.

ويتناول الفيلم الذي ينتمي لفئة الكوميديا السوداء، قصة أقرب إلى الخيال بناءً على الواقع المرير الذي تعيشه مدينة غزة من حصار وحروب، بحيث تصبح مدينة غزة في الفيلم هي أكثر مدينة آمنة في العالم، بعد انتشار ڤايروس كورونا، و تصبح حلما لكثيرين للجوء اليها من كل صوب ، لتتوالى الأحداث الشيقة والكوميدية لإيصال معنى الحصار، الفيلم من بطولة منى حوا، آدم بكري،ماريا رزق و البريطاني ستيڤن مانجان.

فى المقابل سيشهد اليوم الثاني عرض فيلمي (حمى البحر المتوسط) للمخرجة مها الحاج و الختام مع فيلم (علم) للمخرج فراس خوري.

فيلم (حمى البحر المتوسط) الذي رشحته فلسطين ليمثلها فلا الأوسكار وحصل على جائزة أفضل سيناريو فى "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي في دورته الفائتة، يتناول بذكاء معنى الوطن من خلال شخصية وليد، و شخصية جلال، اللذان يعيشان في مدينة حيفا، و بالرغم من اختلاف توجاهاتهما ومنظورهما للحياة الا أنهما سليلتقيان في نقطة تجعلهما أشبه بكتلة واحدة، قادران على إيصال معنى أن يكون الفلسطيني دائم البحث عن نجاة وعدالة، الفيلم من بطولة عامر حليلحل، و أشرف فرح.

وسيكون الختام مع فيلم (علم) وهو الروائي الطويل الأول للمخرج فراس خوري، والذي عرض لأول مرة في الدورة الفائتة من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، و حصل أيضا على ثلاث جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة الهرم الذهبي كأفضل فيلم، وجائزة أفضل ممثل للممثل الفلسطيني محمود بكري، وجائزة الجمهور.

تدور أحدث الفيلم حول مجموعة من المراهقين، يقررون المشاركة في عملية قد تكلفهم حياتهم في السجن على أقل تقدير، بخاصة أنهم من فلسطيني الـ48 ، يستطيعون بخفة إيصال المعنى الشامل للفرد اذا كان فلسطينيا، و أعمارهم الصغيرة وماذا سيصدر عنهم من حوارات و أفعال ستكون هي الأساس الذي سيتلقى الجمهور معهم حكاية فلسطينية خالصة.

الفيلم من بطولة محمود بكري، سيرين خاص، محمد كراكي و أحمد زغموري ،مع ضيوف الشرف صالح بكري و عامر حليحل.

من ناحية أخرى ستشهد عروض المهرجان مجموعة من الأفلام القصيرة، (فلسطين 87) للمخرج بلال الخطيب ، وفيلم (ملاك غزة) للمخرج أحمد منصور و الوثائقي القصير (مايو الماضي في فلسطين) للمخرج ربيع عيد.

وقالت رئيسة مهرجان هيوستن للسينما الفلسطينية رُبى صوايا إن دورة هذا العام ستكون مميزة، بسبب تميز الأفلام التي قمنا باختيارها، و التي جابت مهرجانات عالمية وحصدت جوائز رفيعة" و أضافت " نشعر أيضا بالفخر بان تكون عروض الأفلام في أماكن مميزة في مدينة هيوستن مثل مركز الفنون الجميلة و جامعة رايس" و أكدت صوايا " مجموعة الأفلام التي سيتم عرضها لمجتمع مدينة هيوستن هو انعكاس للإنسانية، من خلال رواية القصص الفلسطينية عبر أشرطة سينمائية لن تغادر ذاكرتهم بعد انتهاء المشاهدة ".