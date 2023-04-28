شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "TMO" تجمع محمد رمضان وGIMS وعصام النجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد كل من النجم محمد رمضان ونجم البوب الأردنى عصام النجّار ونجم الراب والهيب هوب الكونغولى GIMS طرح أغنية "Turn Me On" الشهيرة للفنان Kevin Lyttle بنسخة جديدة بعنوان "TMO"، والتي صدرت باللغة العربيّة والمصريّة والفرنسيّة.

يُذكر أنّ أغنية "TMO" صُوّرت على طريقة الفيديو كليب في القاهرة ومراكش ولوس أنجلوس تحت إدارة المُخرج Jon Primo، وهي من كلمات عصام النجّار ومحمّد رمضان وGIMS، أمّا التوزيع الموسيقيّ فللنجم مساري وناصر البشير وMartin “Adium” Sinotte.

وقال النجم محمد رمضان "عندما أرسلت لي أغنية "TMO" وسمعتها أحببتها على الفور وسجّلتها"، متابعا: "أنا مُتحمّس جداً لهذا العمل الفنيّ الذي جمعني بالنجم عصام النجّار وبأخي وصديقي GIMS الذي تشاركنا معاً نجاحاً كبيراً في أغنية "يا حبيبي".

وعن "TMO" قال النجم عصام النجّار: "هذه الأغنية هي مُقدّمة لألبومي الجديد الذي سأطرحه في مرحلة لاحقة، وأنا مُتحمّس جداً للأصداء بخاصّة أنّني أعيد تقديم أغنية حقّقت نجاحاً عالمياً بنسختها الأصليّة مع النجمين المُفضّلين عندي محمّد رمضان وGIMS ".

وتابع عصام النجار بالقول: "لا شكّ أنّ النجم محمّد رمضان من أكثر الأشخاص المؤثّرين الذين قابلتهم في حياتي، ومُشاركته لي في هذه الأغنية هي بمثابة حلم يتحقّق"، وأضاف:" أنا من أشدّ المُعجبين بالنجم GIMS، وبرأيي هو من أهمّ الأصوات على الساحة الفنيّة وقد أعطى أغنية "TMO" إضافة رائعة ومُميّزة".

أمّا النجم GIMS، فعبّر عن إعجابه بأغنية "TMO" وعن فرحته الكبيرة بهذه الشراكة الفنيّة التي جمعته بالنجم عصام النجّار وحماسته للعمل مرّة جديدة مع النجم محمّد رمضان".