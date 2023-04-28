شيرين عبدالوهاب تُحيي حفلًا غنائيًا في الإمارات.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد المطربة شيرين عبدالوهاب لإحياء حفل غنائي في دبي بالإمارات، وذلك مساء اليوم، الجمعة.

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من المقرر أن تقدم "شيرين"، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، بالإضافة إلى أغاني ألبومها الجديد تقدمها للمرة

الأولى.

آخر أعمال شيرين عبدالوهاب:

كانت المطربة شيرين عبدالوهاب طرحت أخيرًا أحدث أغانيها بعنوان «المترو» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية «مترو» كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع النبولسي، وميكس وماستر طارق مدكور.