شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن الموسيقية تنعي المطرب أحمد مراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن الموسيقية وأعضاء مجلس الإدارة المطرب أحمد مراد، وعلق المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية على صفحة التواصل الاجتماعى قائلا : تنعى نقابة المهن الموسيقية نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بها وفاة الزميل المطرب احمد مراد.. للفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان .





وعلق مؤخرا محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، على نجاح الأعمال الفنية فى موسم رمضان هذا العام قائلا، "كان لأعضاء نقابة المهن الموسيقية من مطربين مثل حمادة هلال ودياب ومى كساب حضورا مهما فى هذه الأعمال، وأثبتوا عن جدارة موهبتهم".

وأضاف عبد الله، "النقابات الفنية الثلاث (الموسيقية والتمثيلية والسينمائية) تتناغم بين أعضائها وتظهر الموهبة بداخلها، من غناء وتمثيل، أبهر المشاهدين فى شهر رمضان، فضلا عن مؤلفي الموسيقي التصويرية من المبدعين، مثل راجح داوود وخالد حماد ومحمود طلعت وخالد الكمار وعمرو إسماعيل وشادي مؤنس وتامر كروان وعادل حقي وهاني عادل، والذين كان لهم دورا هاما في نجاح الأعمال الفنية التي عرضت في رمضان هذا العام".