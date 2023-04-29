رهف القحطاني تثير الجدل: “5 خطبوني وابغاهم كلهم”!.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 29 أبريل 2023 05:47 صباحاً - أثارت المشهورة السعودية رهف القحطاني موجة جدل بعد تصريحها عن خمسة رجال تقدموا للارتباط بها وانها محتارة في اختيار احدهم.

وخلال مشاركتها عبر بث مباشر على تطبيق “تيك توك“، أكدت رهف القحطاني أنها غير مرتبطة حاليا، كاشفة بأن 5 رجال قد تقدموا لخطبتها، وهي محتارة في اختيار أحدهم.

وخلال النقاش مع مشاركها في البث، طالبها بالختيار عبر العد من 1-10 ومن ينتهي به العد تختاره زوجا لها، إلا انها قالت “طب أبغاهم كلهم”.

وقد اثار تصريح رهف القحطاني موجة من الجدل حيث كتب المغرد السعودي ماجد بن زايد:” ماقالها أول شي شرعاً لايجوز قبل ما بجيب سيرة قلبها !! يا جماعة وتلوموني يوم أقول لكم هؤلاء القوم جمعوا مع التفاهة عدم ثقافة وقلة حيا وسوقية ويجب الحرص على الأطفال في عدم متابعة هؤلاء واتخاذهم نموذج وقدوة .”