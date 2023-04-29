شكرا لقرائتكم خبر عن "شوجر دادى" و"رهبة" و"19 ب" أفلام تستقبلها دور العرض السينمائى قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد دور العرض السينمائى الاستقبال دفعة جديدة من الأفلام خلال شهر مايو المقبل، وذلك بعد شهر من انطلاق موسم عيد الفطر 2023، والذى يشهد عرض 7 أفلام، حيث حجزت 3 أفلام جديدة مكانها فى السينمات الشهر المقبل، بعد حصول الأفلام المعروضة فى موسم العيد على قدر كاف من العرض، على أن يتم رفع عدد منها وإضافة الأفلام جديدة.

ويعد شوجر دادى أول الأفلام التي حجزت مكانها في دور العرض الشهر المقبل، إذ ينطلق يوم 24 مايو المقبل بالسينمات المصرية، وفى اليوم التالى الموافق 25 مايو ينطلق في دور العرض الخليجية، حيث طرحت الشركة المنتجة بروموهين دعائيين للعمل خلال الفترة الماضية كشفا عن طبيعة الأحداث، وكذلك بوستر رسمي يجمع كافة الأبطال.



شوجر دادى

فيلم "شوجر دادى" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة عدد آخر من الفنانين، ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

ثانى الأفلام المقرر عرضها الشهر المقبل، رهبة الذى ينطلق يوم 24 مايو أيضاً، والفيلم بطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، محمد لطفى، ثراء جبيل، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، محمد القس، إسماعيل فرغلي ومصطفي غريب، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق، وتدور أحداثه في إطار شعبي حول شخصية شاب يدعى سيد وهى الشخصية التى يقدمها الفنان أحمد الفيشاوي في العمل وهو يعيش في حارة شعبية وكل أهلها يخافون منه.



رهبة

فيلم "19 ب" من الأعمال المنتظر طرحها في دور العرض قريباً، حيث بدأ صناعه في عمليات الدعاية بطرح البوستر الرسمي تمهيداً لعرضه في السينمات المصرية، بالتزامن مع جولة في المهرجانات الدولية التي بدأها منذ أيام في الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر مع عروض أخرى في مهرجانات سينمائية دولية في كل من السويد والمغرب وغيرها من الدول.

والفيلم من بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد، وتدور أحداثه حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرًا لمواجهة مخاوفه.

وعرض الفيلم لأول مرة في الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، حيث مثل مصر في المسابقة الرسمية للمهرجان وحصل الفيلم على أكثر من جائزة، حيث حصد المنتج محمد حفظي جائزة أفضل فيلم عربي وقيمتها 10 آلاف دولار، وأيضًا حاز الفيلم على جائزة لجنة الاتحاد الدولي للنقاد فيبرسي، وحصد مدير التصوير مصطفى الكاشف على جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني.