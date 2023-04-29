شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر إطلالة شيرين عبد الوهاب في حفل دبي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا ناجحا فى دبي، مساء أمس الجمعة، بحضور جماهيري ضخم، ودخلت في وصلة رقص مع جمهورها أثناء غنائها "بتونس بيك" للنجمة الراحلة وردة الجزائرية.

وحرصت شيرين على توجيه الشكر لجمهورها قائلة: "ممتنة ليكم أنتم اللى رجعتونى تانى بعد رب العالمين.. أنا بشكركم جدا على سؤالكم عنى وحبكم ليا ولولاكم ما كنتش عرفت أرجع تانى".



سعر اطلالة شيرين عبد الوهاب



واجهة دار رالف لورين Ralph Lauren في ميامي



تنورة شيرين عبد الوهاب في حفل دبي



سعر تنورة شيرين عبد الوهاب

ولفتت شيرين الأنظار لها من خلال إطلالتها باللون "الموف"، حيث ارتدت تنورة من مجموعه ربيع دار رالف لورين Ralph Lauren ، مصممة من الحرير التافتاه وسعرها 2900 دولار، اما التوب يصل سعره إلى 890 دولار وهو من نفس المجموعة، وشيرين اختارت اللون الموف والذي جاء ضمن مجموعة الوان صيفية، معروضة علي واجهة رالف لورين بمعرض ولاية ميامي الجديد.

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب فى حفل دبى

شيرين عبد الوهاب فى حفل دبى وشهد الحفل سقوط النجمة شيرين عبد الوهاب على المسرح، وذلك خلال رجوعها للخلف أثناء غنائها، وقالت شيرين مازحة: "شوفوا رجلي ازرقت إزاي.. هطلب تعويض كبير يلا خلينا نؤمن مستقبل العيال.. بكرة السوشيال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح.. بس ميقعش إلا الشاطر".

ويعد الحفل عودة لشيرين بعد غيابها الفني خلال الفترة الماضية، وكانت شيرين ظهرت مؤخرا بصورة جديدة عبر مواقع التواصل داخل أحد الاستوديوهات أثناء تسجيل أغنية جديدة من ألبومها الجديد، وظهرت شيرين بوزن زائد وملامح شاحبة، وهو ما أثار تساؤلات رواد السوشيال ميديا حول أسباب ظهورها بهذه الصورة، حيث قالت إحدى المتابعات "مش ملامحك"، فى حين كتبت أخرى "وشك اتغير أوى يا شيرين يا حبيبتى ربنا يفك كربك ويصلح حالك يارب"، وفى تعليق آخر "ربنا يشفيكى ويقويكى وترجعى شيرين نجمة مصر والوطن العربى".

وعانت شيرين مؤخرا من كثرة الشائعات التي طالتها، وردت على أسباب اختفائها خلال بيان صحفي، قالت فيه: "تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغانٍ جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد، وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغان جديدة تعدها بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم".