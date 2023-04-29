شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تقابل هشام ماجد فى فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة هنا الزاهد لبدء تصوير أحدث أفلامها "فاصل من اللحظات اللذيذة"، الذى يجمعها بالنجم هشام ماجد، والمقرر انطلاقه الشهر المقبل، ويشارك فى بطولته بيومى فؤاد، والفيلم تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندى، وتجسد هنا خلال أحداثه دور زوجة هشام ماجد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

ويسجل فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثانى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره قبل عدة أشهر، وتشهد أحداث الفيلم مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.

وتعاقدت هنا الزاهد على تقديم الجزء الثانى من فيلم قصة الحب الذى يجمعها بـ أحمد حاتم وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن، وذلك بعد 4 سنوات من عرض الجزء الأول الذى طرح عام 2019، ومن بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم وحنان سليمان وياسر طوبجى وعلا رشدى، قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج عثمان أبولبن.

وتنتظر هنا عرض طرح فيلم مستر إكس خلال صيف 2023 بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد، وأوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وضيوف شرف أكرم حسنى، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبرى فواز، وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

وانتهت خلال شهر ديسمبر الماضى، من تصوير مسلسلها "سيب وأنا وأسيب" المكون من 10 حلقات والمقرر عرضه العام المقبل، وهو تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان وبطولة هنا الزاهد، وأحمد السعدنى، ساندى على، محمود البزاوى، آية سماحة، محمد جمعة، أحمد سلطان، دنيا سامى، عارفة عبد الرسول، محمود السيسى، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى كوميدي.