شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أزمة خيانة قادير دوجلو لـ نسليهان أتاجول.. متزوج من فتاة جامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل الجدل حول ازمة الخيانة بين النجمين التركيين قادير دوجلو وزوجته نسليهان أتاجول بعد أن تم تسريب صور"حميمية" للأول مع امرأة مجهولة الهوية، مما أدى لاتهامه بخيانة زوجته.



قادير دوجلو ونسليهان أتاجول

‎وفي هذا السياق زعم الصحافي التركي أنور أكاي أن هناك أزمة حقيقية يعيشها دوجلو وأتاجول رغم أن الفنان سخر قبل أيام قليلة من الشائعات التي استهدفته بعد الصور المتداولة.

‎وأوضح أكاي، أن أزمة النجمين التركيين تتجه إلى الطلاق، وذلك نقلا عن والدتها التي تؤيد هذا القرار حسب زعمه، وأشار في تصريحاته خلال بث مباشر مع برنامج Söylemezsem Olmaz التركي إلى أن قادير دوجلو توسل إلى نسليهان من أجل إفساح بعض الوقت لتمديد زواجهما لمدة أطول.

‎ولفت إلى أن الفنان التركي احتفل بـ"زواج الإمام" من فتاة جامعية شابة باسم آخر، و"زواج الإمام" هو زواج حقيقي بين شاب وفتاة وبموافقة الولي، لكنه غير مثبت في الدوائر الحكومية الرسمية.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للممثل التركي قادير دوجولو وهو يخون زوجته النجمة التركية نسليهان أتاجول، حيث ذكرت مجلة Magazinews حسب الصحافة التركية أن الممثل شوهد مع سيدتين في أحد أماكن الترفيه "السهر" في ألاتشاتي.

التركي قادير دوجولو خون زوجته النجمة التركية نسليهان أتاجول

التركي قادير دوجولو وهو يخون زوجته

وفي اللقطات المتداولة ظهر دوجلو وهو يعانق امرأة بوضع "رومانسي" خلال إحدى الحفلات، في حين أكد عدد من الصحفيين الأتراك أن الفنان قد أقدم على خيانة زوجته نسليهان أتاجول، التي ارتبط بها رسميا عام 2016.

قادير دوجولو ونسليهان أتاجول علي الشاطئ

قادير دوجولو ونسليهان أتاجول

ويبدو أن الممثل الشهير، قد ذهب في سهرة مع أصدقائه إلى أحد الملاهي الليلية في تركيا، إلا أن أحد المتواجدين في المكان نفسه، تمكن من تسجيل لحظات "خاصة" جمعته بامرأة لم يكشف عن هويتها.

وفي المقطع المسرب، يظهر قادير من الخلف، وهو يراقص امرأة بوضع مقرب، وفور انتشار الفيديو بشكل واسع على تويتر، عبر متابعو نسليهان عن غضبهم من تصرف زوجها، واتهموه بالخائن و "زير النساء".

في المقابل، أشار آخرون أن اللقطات ليست واضحة تماما ومأخوذة من الخلف، وأن الرجل في الفيديو ليس قادير، فربما هو مجرد شاب يشبهه.

من جانبها، التزمت نسليهان أتاجول الصمت، ولم تعلق على الفيديو المتداول حتى اللحظة، كما حرص زوجها قادير على عدم كشف حقيقة تلك الصور أو المقاطع أيضا.