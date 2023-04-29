شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الوزير.. واجه التحرش فى أعماله ولازمه اللقب لإتقانه الدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمدى الوزير صاحب أشهر نظرة تحرش فى السينما المصرية لكنه لا يلتفت إلى تداعياتها السلبية ويصف نفسه، محاربا لهذه الظاهرة، ولد فى 29 أبريل 1955 ببورسعيد، ودافع عن وصفه بأيقونة التحرش وقال: "إنه قام بكتابة أكثر من قصة لمكافحة هذه القضية التى تعد من القضايا الإنسانية ولديه فيلم مكتوب وينتظر الإنتاج والعرض".

قال الفنان حمدى الوزير، لـ"الخليج 365" انه كان شديد الحرص اثناء تأدية أدوار التحرش والاغتصاب، وكان يراعى كثيرا مشاعر زميلاته لدرجة انه كان يطلب من المخرجين إخلاء البلاتوه.

وأضاف، اسالوا عنى كل الفنانات اللى مثلت معاهم نبيلة عبيد، وإلهام شاهين، ويسرا وليلى علوى ان كنت عرضتهم فى يوم لأى إحراج.

وتابع: فيه ناس بتفتكر إنى متحرش أو مغتصب من كثرة تقمصى للشخصية فنيًا، رغم أن شخصيتى فى الواقع مختلفة جدًا.. مشاهد المغتصبين هدفها إظهار بشاعتها ومحاكمة مرتكبيها".

وأوضح الفنان حمدى الوزير أنه أتقن دور المتحرش فى أحد أداوره الفنية وقدمه باجتهاد لتوصيل رسالته، حيث قال: "أتقنت دور المتحرش علشان الناس تكرهم.. أنا شريف جداً وأدوارى كلها شيك وعمري ما أحرجت حد".

دخل حمدى الوزير الفن حينما عرض عليه المخرج محمد خان التمثيل بفيلم الثأر وفى نهاية السبعينيات شارك فى فيلم "إسكندرية ليه" مع المخرج يوسف شاهين، وشارك فى أعمال مميزة مثل سواق الأتوبيس والتخشيبة فى الثمانينيات الجزء الثالث من رأفت الهجان عام 1992 عمل كمخرج لمسرحيات مثل حرب البسوس، طقوس الإشارات، والتحولات.

وفي وقت سابق، أشار إلى أن العمل الفني لم يستهوه في بداية مشواره، وداخل مجال التمثيل صدفة لأنه لم يكن هدفه الذي كان يسعى إليه، لافتا إلى أن تقابل صدفة في بداية مشواره مع المخرج الكبير محمد خان في عام 1980، والذي قدم أول عمل معه.

وأكد أن أول عمل فني قدمه كان مع الفنان الراحل محمود ياسين، وثاني عمل يقدمه كان مع الفنان الراحل نور الشريف، وثالث عمل كان مع الفنان عادل إمام، لافتا إلى أن كل اسم من تلك الأسماء له العديد من الحكايات والذكريات، وكل اسم من تلك الأسماء له قصص كفاح ونجاح وجهاد للوصول إلى هدفه وتحقيق حلمه.