شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "يوم 13" يتصدر إيرادات أفلام السينما ويحصد أمس 1.3 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم "يوم 13" قائمة الإيرادات اليومية لأفلام السينما لليوم الثاني على التوالي، حيث حصد أمس الجمعة، مليونًا و292 ألفًا و144 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 9 أيام من عرضه في السينمات المختلفة 15 مليونًا و20 ألفًا و133 جنيهًا.

تدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذى يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة، ويسعى لبيع القصر الذى ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله، ومن بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغني ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

ويبدأ الإعلان بموسيقى وأجواء مخيفة يغلب عليها الظلام، مع جملة غامضة "البعض يعتقد في عالم الأرواح.. والبعض الآخر لا يعتقد"، ويظهر أحمد داود وهو يتحدث حول المبيت في قصر مسكون والحاجة لنفي تلك الشائعة حتى يتمكن من بيعه، كما يظهر من الإعلان وقوع الفيلم في زمنين مختلفين، حيث يظهر مع داود كل من شريف منير ودينا الشربيني، فيما تظهر جومانا مراد وأحمد زاهر ومحمود عبد الغني ونسرين أمين في زمن قديم، فيما تقع ظواهر غريبة داخل المنزل مع صرخات نسائية وزجاج ينكسر يتم الكشف عن وقوع جريمة قتل داخل القصر.

‎يذكر أن آخر مشاركات أحمد داوود السينمائية فيلم "122" الذي عرض في يناير 2019، وشارك في بطولته طارق لطفي، أمينة خليل، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، محمود حجازي، جيهان خليل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر الياسري.