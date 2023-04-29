علي الحجار يلتقي جمهوره بساقية الصاوي.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب علي الحجار، لإحياء حفل غنائي، اليوم، السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء، بقاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي.

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ومن المقرر أن يقدم "الحجار"، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها جمهوره، منها: "فجر بلادي، الميدان، الشهيد، ورد بلدي، قلب الحبيب، مكتوبالي، غزالة، الزين والزينة،

لو تعرفى، من غير ما تتكلمى، سمرا وبعيون كحيلة، أسهر لك".

آخر حفلات علي الحجار

ويحيي المطرب علي الحجار حفلًا غنائيًا، بدار الأوبرا المصرية بصحبة فرقته يوم الخميس الموافق 5 مايو المقبل، على المسرح الكبير الساعة الثامنة مساء.