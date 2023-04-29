شكرا لقرائتكم خبر عن سيد فؤاد رئيسًا للجنة تحكيم الأفلام الوثائقية فى مهرجان "ماستر ياسمين الحمامات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في فعاليات الدورة الثانية من مهرجان "ماستر ياسمين الحمامات"، المقام في الفترة من 6 إلى 13 مايو المقبل، حيث يترأس فؤاد لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، والتي تضم في عضويتها كلاً من المخرج المغربي داوود أولاد السيد، والمؤلفة الموسيقية الفرنسية باتريسيا ثريبت، والمنتج والمخرج اللبناني إلياس خلاط، والكاتبة والممثلة التونسية ـ الاماراتية غادة قطيطة.

يشار إلى أن مسابقة الافلام الوثائقية الطويلة في المهرجان هذا العام تشهد منافسة بين 6 أعمال تسجيلية من فرنسا وألمانيا وأوغندا وفنزويلا ولبنان وتونس، وتمثل تلك الأفلام مختلف الاتجاهات السينمائية حول العالم، حسب تصريحات المخرج التونسي مختار العجمي، مؤسس ورئيس المهرجان، والذي أشار إلي أهمية التعاون مع مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية.

وتأتي مشاركة سيد فؤاد بالمهرجان التونسي في الوقت الذي بدأت فيه إدارة مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية استعداداتها للدورة الـ 13، والمقرر اقامتها في النصف الاول من 2024 .