شكرا لقرائتكم خبر عن من أم كلثوم لـ شيرين عبد الوهاب.. فنانون سقطوا على المسرح لأسباب مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت النجمة شيرين عبد الوهاب، للسقوط على المسرح خلال إحيائها حفلاً غنائيًا في دبى، حيث تعثرت أثناء رجوعها للخلف لتصطدم بإحدى السماعات الموجودة على أرضية المسرح، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها فنان أو فنانة للسقوط أُثناء إحيائه حفلا غنائيا وتعددت الأسباب ما بين اختلال التوازن أو الاصطدام بشيء أو سقوط نتيجة اندفاع معجب على هذا الفنان ونكشف خلال هذا التقرير أبرز الفنانين الذين تعرضوا للسقوط بدءًا من أم كلثوم إلى شيرين عبد الوهاب.

سقوط أم كلثوم

أم كلثوم

السقوط الأشهر في الوسط الفنى كان للسيدة أم كلثوم كوكب الشرق، يسندها أعضاء فرقتها، بعد أن اختل توازنها، الواقعة ترجع لقيام أم كلثوم بغناء أغنية الأطلال، وإصرار أحد الحاضرين الشباب من تقبيل قدمها، إذ نهض شاب سريعًا وتشبث برجلها، لتقبيلها، وهو ما دعاها لجذبها، وما بين تشبث الشاب برجلها وسحب كوكب الشرق لها، اختل توازنها، لتسقط على المسرح، ولكنها استعادت توازنها سريعًا، لتعود وتشدو بمقطع "هل رأى الحب سكارى مثلنا؟".

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مايا دياب

تعرضت الفنانة اللبنانية مايا دياب، لسقوط على المسرح فى كواليس تصوير حفل غنائى له، وشاركت مايا جمهورها فيديو السقوط عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت مايا دياب :" التصوير كان رائع ومؤلم أيضًا"، والفنانة مايا دياب ليست أول فنانة تسقط على المسرح بل تعرض لذلك الموقف عدد من الفنانين.

إليسا

تعرضت إليسا عام 2018 ، للسقوط من على المسرح أثناء تقديمها حفلًا غنائيا على خشبة مسرح القرية العالمية بدبي، وفوجئ الجمهور باختلال توازنها وسقطت على المسرح فاقدة الوعى.

راغب علامة

تعرض النجم راغب علامة للسقوط من على خشبة المسرح أثناء تقديم إحدي حفلاته الغنائية عام 2017، ولكنه بعد السقط نهض وأكمل الحفل.

محمد منير

تعرض النجم محمد منير لموقف محرج على المسرح، وذلك أثناء إحيائه حفلاً غنائياً لصالح التليفزيون المصرى عام 2010، إذ قام أحد المعجبين بالهجوم عليه وتسبب في وقوعه على خشبة المسرح.

ميادة الحناوي

تعرضت الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي للسقوط على مسرح حفلها بمهرجان صفاقس الدولى في تونس، بعد شعورها بدوار خفيف واستكملت الحفلة على الكرسي.

ماجدة الرومى

فقدت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي توازنها على المسرح، أثناء إحيائها حفل افتتاح الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان "جرش" للثقافة والفنون.



سقوط شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب للسقوط على مسرح حفلها المقام بدبى، بعد رجوعها للخلف واصطدامها بإحدى المساعات الموجودة على المسرح، وداعبت الجمهور قائلة: "شوفوا رجلي ازرقت إزاي.. هطلب تعويض كبير يلا خلينا نؤمن مستقبل العيال.. بكرة السوشيال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح.. بس ميقعش إلا الشاطر".