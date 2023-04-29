شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للمسرح يخصص ندوة نقدية لمسرحية "بعد آخر رصاصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية ندوة نقدية للعرض المسرحي "بعد آخر رصاصة" تأليف علي عبد النبي الزيدي واخراج شريف صبحي، وذلك عقب عرض المسرحية بمسرح الغد بحضور مدير المسرح المخرج سامح مجاهد، وشارك في الندوة الناقد أحمد خميس والناقد إبراهيم الحسيني وأدارت الندوة رشا زيدان.

مسرحية "بعد آخر رصاصة" يستمر عرضها بعد 30 ليلة عرض وأكثر الى الآن، وخلال الندوة تحدث النقاد عن جماليات العرض وناقشا مع مخرجه وصناعه رجلتهم لخروجه إلي النور، وتلقت المنصة عددا من التساؤلات والمداخلات من الحضور من الجمهور والمتخصصين .

مسرحية "بعد آخر رصاصة" من إنتاج فرقة مسرح الغد، وفي موسمها الأول حققت نجاحا على المستويين النقدي والجماهيري، حيث تم تقديمها ضمن سلسلة من العروض الجديدة التي أطلقها بيت المسرح خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مطلع يناير الماضي تحت شعار "2023 عام جديد.. مسرح جديد".

ويتناول العرض قضية الحروب العشوائية التي تؤثر على البشرية نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، ويعد العرض رسالة سلام إلى كل شعوب العالم، وهو بطولة طارق شرف، ومي رضا، ومحمد دياب، ووفاء عبده، وإبراهيم الزهيري، وإيناس المصري، وإيمان مسامح، وآسر علي، ومريم سعيد، تأليف علي عبد النبي الزيدي، إعداد إخراج شريف صبحي.