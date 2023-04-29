بعد تسريب صور حميمية له مع فتيات .. قادير دوغلو يرد على اتهامات خيانته لنسليهان أتاغول

كتب امير فتحي في السبت 29 أبريل 2023 03:50 مساءً - خرج الممثل التركي قادير دوغلو للرد على الأخبار التي تم تداولها عنه مؤخرا حول خيانته لزوجته الممثلة التركية نسليهان أتاغول، بعد أن انتشرت له صورا حميمية مع فتاتين داخل ملهى ليلي، ليتصدر تريند جوجل في الأيام الماضية .

حيث ظهر قادير دوغلو في الصور وهو يحتضن إحدى الفتيات ويقبلها .. وذكرت مواقع تركية أن الممثل أراس بولوت، الذي كان متواجدا أيضا بالمكان، حاول بكل الطرق إبعاد قادير عن إحدى الفتيات ولكنه لم يستطع .

وجاء في رد زوج نسليهان أتاغول على مزاعم خيانته لزوجته في تصريحات تناقلتها الصحف التركية: “أعتقد أن الشخص الذي نشر هذه الصور بهذه الطريقة هو شخص يريد الاقتراب مني، ولكنه تصرف هكذا عندما فشل في ذلك” .

تابع قادير دوغلو: “لقد تحدثت إلى 80 شخصاً في ذلك اليوم، باستثناء تلك المرأة .. أنا أتحدث مع أي شخص يريد التحدث معي، أستمع إذا كانت لديهم مشكلة وأحاول المساعدة، لا يهم متى أو مكان وجوده .. ليس لدي زوجة غير نسليهان” .