صلاح عبدالله يعلق على تطبيق التوقيت الصيفي بطريقة ساخرة (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - علق الفنان صلاح عبدالله، بطريقة ساخرة على تطبيق التوقيت الصيفي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

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وكتب "عبدالله"، عبر حسابه قائلًا : "التوقيت الصيفي ده ينبهر بيه العيال التوتو ولاد امبارح.. إنما

احنا حضرنا لما رمضان جه واحنا شغالين بالتوقيت الصيفي، فالحكومة غيرته للتوقيت الشتوي عشان المغرب يأذن بدري وبعد العيد رجعوه صيفي تاني".

آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله:

يذكر أن شارك الفنان الكبير صلاح عبدالله، في السباق الرمضاني 2023 بـ 5 مسلسلات، وهم "سره الباتع، رشيد، حضرة العمدة، تلت التلاتة، جت سليمة"، وحققوا نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا.