ليلى علوي مطلوبة على جوجل بعد حضورها مهرجان هوليوود للفيلم العربي

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت الفنانة ليلى علوي، تريندات محرك البحث العالمي "جوجل"، وذلك انطلقت فعاليات الدورة الثانية من مهرجان هوليوود للفيلم العربي، في ولاية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وحرص على الحضور عدد من نجوم الفن المصري.

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وكان من بين أبرز الحضور في حفل افتتاح مهرجان هوليوود للفيلم العربي من الفنانين العربيين: الفنانة ليلى علوي، الفنان ظافر العابدين، المخرج خيري بشارة، وغيرهم من صناع الفن من مصر والوطن العربي.

وعبرت الفنانة ليلى علوي، عن سعادتها بالتكريم وبتواجدها بقلب

هوليوود في لوس أنجلوس وسط الكثير من السينمائيين العرب، لافتة إلى أن نجاح الدورة الأولى للمهرجان هو ما حمسها كثيرا ودفعها للحضور تقديرا للقائمين عليه ولمجهودهم المثمر.

فيما اختتم الحفل فعالياته، بعرض فيلم الافتتاح المصري "كيرة والجن"، الذي قام ببطولته كل من كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، وأخرجه مروان حامد، وألفه أحمد مراد.