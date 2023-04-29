هنا الزاهد زوجة هشام ماجد فى "فاصل من اللحظات اللذيذة"

ياسر رشاد - القاهرة - على قدم وساق، تستعد النجمة هنا الزاهد لبدء تصوير دورها فى فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، الذى يجمعها بالنجم هشام ماجد، والذي من المقرر انطلاقه الشهر المقبل.

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دور هنا الزاهد فى الفيلم

وتلعب هنا خلال أحداث العمل دور زوجة هشام ماجد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

ويعتبر الفيلم التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما.



هنا الزاهد وهشام ماجد ينتظران عرض "بضع ساعات ما"

حيث ينتظر الثانى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره قبل عدة أشهر، وتشهد أحداث الفيلم مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد

السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.

هنا الزاهد تنتهي من تصوير "سيب وأنا أسيب"

وكانت انتهت هنا الزاهد مؤخرًا من تصوير مشاهدها فى مسلسلها "سيب وأنا وأسيب" المكون من 10 حلقات والمقرر عرضه العام المقبل، وهو تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان وبطولة هنا الزاهد، وأحمد السعدنى، ساندى على، محمود البزاوى، آية سماحة، محمد جمعة، أحمد سلطان، دنيا سامى، عارفة عبد الرسول، محمود السيسى، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى كوميدي.

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