شكرا لقرائتكم خبر عن السينما تحصد 3.7 مليون جنيه.. وفيلما ساعة إجابة ومغامرات كوكو يتذيلان القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنافس في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الوقت الحالي 7 أفلام مختلفة، ما بين الكوميدي والتشويق والأكشن، كما حصدت السينمات أمس الجمعة إجمالي إيرادات بلغت 3 ملايين و724 ألفا و660 جنيه.

حيث تصدر فيلم "يوم 13" قائمة الإيرادات محققا مليونا و292 ألفا و144 جنيها، وهو من بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغني ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.



فيلم يوم 13

يليه فيلم "هارلي" الذي احتل المركز الثاني، وحصد إيرادات بلغت ميونا و118 ألفا و558 جنيها، وهو من بطولة محمد رمضان، ومي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسنى شتا، ومي كساب، نشوى بلال، وإسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

بينما احتل فيلم "بعد الشر" المركز الثالث، وحقق 529 ألفا و554 جنيها، وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، يليه فيلم "ابن الحاج أحمد" الذي حصد أمس 444 ألفا و41 جنيها، وهو من بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، صبرى فواز، محمد لطفى، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك فى السيناريو فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.



فيلم ابن الحاج أحمد

كما جاء فيلم "رمسيس باريس" في المركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية، محققا 195 ألفا و192 جنيها، يليه فيلم "مغامرات كوكو"، الذي حصد 83 ألفا و393 جنيها، وفيلم "ساعة إجابة" الذي حقق 61 ألفا و778 جنيها.