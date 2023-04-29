افجر مشهد في السينما المصرية .. الفنانة عبير صبري عاريه داخل البانيو ومتابع: اللي اختشوا ماتوا ..اتفرج

بيروت - ثريا شاهين - انتشر خلال ساعات الماضيه فيديو مسرب للفنانه عبير صبري في احد كواليس فيلم. اللي اختشوا ماتو. وهي عاريه تماما في البانيو واثار هذا الفيديو ضجه واسعه للجمهور والوسط الفني شاهد الفيديو

مشهد من فيلم قديم انتشر على التواصل الاجتماعي والوسط الفني للفنانه عبير صبري وهي تقوم بالاستحمام في البانيو وهو مشهد من كواليس فيلم قديم اسمه، اللي اختشوا ماتوا،

بطوله عبير صبري ويتحدث الفيلم عن القاصرات داخل دار الايتام احد وتم تصوير هذا المشهد على منصه اليوتيوب وبعد نشر هذا المشهد لعده ساعات اثار ضجه واسعه ونال اعجاب كبير لدى الجمهور

واحتوى الفيديو على قيام الفنانه عبير صبري بالاستحمام داخل البانيو وكادا تكون عاريه بدون ملابس شاهد الفيديو.

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