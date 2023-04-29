شكرا لقرائتكم خبر عن كيانو ريفز بصحبة صديقته ألكسندرا جرانت أثناء وصولهما المطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو الممثل كيانو ريفز في حالة رومانسية خلال الفترة الحالية، وهو يمسك بيد صديقته ألكسندرا جرانت أثناء وصوله إلى مطار جون كنيدي في نيويورك، حيث يعد الثنائى متفاهمين للغاية، وهو ما يظهر عليهما خلال ظهورهما من وقت لآخر.



كيانو ريفز

على جانب آخر أكد الممثل العالمى ماثيو بيري أنه سيزيل إهانة الممثل العالمى كيانو ريفز من الطبعات المستقبلية من كتابه، وذلك بعد أن أصدر نجم مسلسل Friends مذكراته تحت اسم Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing، خلال العام الماضي، والذى كشف من خلاله صراعه الطويل مع تعاطي المخدرات والإدمان، وذلك على أثر ردود فعل عنيفة من الكُتّاب، بعد تضمينه إهانة تستهدف كيانو ريفز.

جاءت التعليقات في مقطع حيث ناقش بيري وفاة ريفير فينيكس، هو صديق مقرب لريفز، الذي توفي في عام 1993، وكتب بيري في الكتاب، "لماذا يموت المفكرون الأصليون مثل ريفير فينيكس وهيث ليدجر، لكن كيانو ريفز ما زال يمشي بيننا؟".

وبعد موجة من رد الفعل العنيف فيما يتعلق بالإهانة، اعتذر بيري رسميا عن الإهانة لـ ريفز، مشيرًا إلى أنه "في الواقع معجب كبير" بممثل جون ويك و"اختار اسمًا عشوائيا".

وأكد الممثل البالغ من العمر 53 عامًا أنه سيزيل الإهانة من جميع الإصدارات المستقبلية من الكتاب