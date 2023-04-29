شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المؤلفين والملحنين تنعى الشاعر محمد عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الشاعر محمد عبد العزيز الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات.

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونشرت الجمعية نعى للراحل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فسبوك قالت فيه: "ببالغ الحزن والاسى تنعي جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الشاعر الكبير محمد عبد العزيز ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته واصدقائه ومحبيه".

محمد عبد العزيز تعاون خلال مسرته الفنية مع نخبة من كبار الفنانين أبرزهم سميرة سعيد، الذي قدم له كلمات أغنية "ميلاله".