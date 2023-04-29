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جمعية المؤلفين والملحنين تنعى الشاعر محمد عبد العزيز

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القاهرة - سامية سيد - نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الشاعر محمد عبد العزيز الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات.

 

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

ونشرت الجمعية نعى للراحل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فسبوك قالت فيه: "ببالغ الحزن والاسى تنعي جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الشاعر الكبير محمد عبد العزيز ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته واصدقائه ومحبيه".

 

محمد عبد العزيز تعاون خلال مسرته الفنية مع نخبة من كبار الفنانين أبرزهم سميرة سعيد، الذي قدم له كلمات أغنية "ميلاله".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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