شيرين عبد الوهاب: “صعبان عليا نفسي”

كتب امير فتحي في السبت 29 أبريل 2023 06:58 مساءً - أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن حزنها واستيائها من الموقف الذي تعرضت له خلال حفلها يوم أمس الجمعة بدبي وسقوطها على المسرح .

قالت شيرين في تصريحات لها بمؤتمر صحفي عقب انتهاء الحفل: “أكيد الوقعة دي حصلت قبل كده مع فنانين كتير، لكن أنا صعبان عليا نفسي من الوقعة والموقف ده” .

تابعت: “سيبك من الإصابات احنا متعودين عليها، جسمنا نحس، لكن أكيد في ناس هتجودها على السوشيال ميديا وهتعملها سلوموشن .. وهطمن على نفسي في المستشفى دلوقتي” .

وكانت قد أحيت شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا بعد غياب في كوكاكولا ايرينا بمدينة دبي، وأثناء غنائها سقطت على المسرح بعد أن تعرقلت قدمها في إحدى السماعات .

وسارع أحد أعضاء الفرقة الموسيقية في مساعدتها على النهوض، وكشفت شيرين عن ساقها مشيرة إلى أنها قد أصيبت بها .

وعلقت على هذا الموقف قائلة: “شوفوا كل فنان حصل معاه الموقف ده بسبب السماعات دي المفروض تكون مدفونة في مكان على المسرح علشان المطرب ميقعش، بس للأسف المنظمين عمرهم ما بيتعلموا لكن عادي ما يقع إلا الشاطر” .

أضافت: “حاجة صعبة بجد وبكرة على السوشيال ميديا هيسيبوا كل حاجة ويقولوا شوفوا شيرين وقعت .. يعني أنا المفروض دلوقتي لو أنا مأمنة على رجلي اطلب منكم أد إيه بس يالا معلش” .

وفور انتهاء الحفل اتجهت شيرين بصحبة فريق عملها وأسرتها، حيث تواجدت ابنتيها معها في كواليس حفلها، إلى المستشفى للاطمئنان على ساقها بعد سقوطها .

وكشف إيهاب صالح مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن حالتها الصحية في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” .

فكتب قائلا: “جمهور شيرين، أنا دايما عارف إنكم سند وضهر ليها بس عمري ما كنت أتخيل إنكم بالحجم والعظمة دي بجد ما شاء الله” .

تابع: “عايز اطمنكم إن شيرين بخير وخرجت من المستشفى بعد شوية فحوصات وإشاعات على رجليها بعد ما تحاملت على نفسها عشان تكمل الحفل بنجاح .. شكرا بجد على كل الحب والدعم ده” .