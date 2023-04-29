كتب امير فتحي في السبت 29 أبريل 2023 06:58 مساءً - شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها بمجموعة من الصور وثقت من خلالها استمتاعها بأجازتها مع زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا .
نشرت غادة عبد الرازق الصور عبر حسابها على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت فيها برفقة زوجها أثناء قيامهما برحلة سفاري بالصحراء، مرتدية هوت شورت وتي شيرت .
كما نشرت غادة عبد الرازق صورا أخرى جمعتها بابنتها روتانا وحفيدتيها، اللاتي شاركن معها في هذه الرحلة وهن يرتدين ملابس كاجوال تناسب أجواء السفاري .
يذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق كانت قد شاركت في موسم دراما رمضان 2023 بمسلسل “تلت التلاتة”، وهو مكون من 15 حلقة .
وشارك في بطولته إلى جانبها: أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبدالله، برلنتي فؤاد وغيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر غادة عبد الرازق ب “الهوت شورت” في رحلة سفاري مع زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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