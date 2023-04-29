غادة عبد الرازق ب “الهوت شورت” في رحلة سفاري مع زوجها

كتب امير فتحي في السبت 29 أبريل 2023 06:58 مساءً - شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها بمجموعة من الصور وثقت من خلالها استمتاعها بأجازتها مع زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا .

نشرت غادة عبد الرازق الصور عبر حسابها على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت فيها برفقة زوجها أثناء قيامهما برحلة سفاري بالصحراء، مرتدية هوت شورت وتي شيرت .

كما نشرت غادة عبد الرازق صورا أخرى جمعتها بابنتها روتانا وحفيدتيها، اللاتي شاركن معها في هذه الرحلة وهن يرتدين ملابس كاجوال تناسب أجواء السفاري .

يذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق كانت قد شاركت في موسم دراما رمضان 2023 بمسلسل “تلت التلاتة”، وهو مكون من 15 حلقة .

وشارك في بطولته إلى جانبها: أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبدالله، برلنتي فؤاد وغيرهم .