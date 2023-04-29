سعر صادم لإطلالة شيرين عبد الوهاب في حفلها بدبي

ياسر رشاد - القاهرة - تألقت النجمة شيرين عبد الوهاب في حفلها أمس بدبي وأحيت حفلًا كامل العدد بحضور جماهيري ضخم.

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عودة شيرين للغناء

ويعد الحفل عودة قوية لشيرين عبد الوهاب بعد غيابها فترة عن الغناء بسبب أزمتها الأخيرة.

ودخلت شيرين في وصلة رقص مع جمهورها أثناء غنائها "بتونس بيك" للنجمة الراحلة وردة الجزائرية.

وحرصت شيرين على توجيه الشكر لجمهورها قائلة: "ممتنة ليكم أنتم اللى رجعتونى تانى بعد رب العالمين.. أنا بشكركم جدا على سؤالكم عنى وحبكم ليا ولولاكم ما كنتش عرفت أرجع تانى".

سعر إطلالة شيرين عبد الوهاب

ولفتت شيرين الأنظار لها من خلال إطلالتها باللون "الموف"، حيث ارتدت تنورة من مجموعة ربيع دار رالف لورين Ralph Lauren ، مصممة من الحرير التافتاه وسعرها 2900 دولار، أما التوب يصل سعره إلى 890 دولارا، وهو من نفس المجموعة، وشيرين اختارت اللون الموف والذي جاء ضمن مجموعة ألوان صيفية، معروضة على واجهة رالف لورين بمعرض ولاية ميامي الجديد.

سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح

وشهد الحفل سقوط النجمة شيرين عبد الوهاب على المسرح، وذلك خلال رجوعها للخلف أثناء غنائها،

وقالت شيرين مازحة: "شوفوا رجلي ازرقت إزاي.. هطلب تعويض كبير يلا خلينا نؤمن مستقبل العيال.. بكرة السوشيال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح.. بس ميقعش إلا الشاطر".

معاناة شيرين مع الشائعات

وعانت شيرين مؤخرا من كثرة الشائعات التي طالتها، وردت على أسباب اختفائها خلال بيان صحفي، قالت فيه: "تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغانٍ جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد، وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لامتاع جمهورها بأغان جديدة تعدها بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم".



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