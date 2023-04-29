دخلت المستشفى.. مدير أعمال شيرين عبدالوهاب يكشف حالتها الصحية بعد سقوطها على المسرح

ياسر رشاد - القاهرة - حرص إيهاب صالح، مدير أعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب، على كشف تفاصيل حالتها الصحية، وذلك بعد سقوطها على المسرح بالأمس، خلال إحيائها حفلًا في إمارة دبي.

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وأكد مدير أعمال شيرين عبدالوهاب عبر حسابه على تويتر أن شيرين بعد الحفل قامت بالذهاب إلى المستشفى لإجراء فحوصات بعد سقوطها، وخرجت من المستشفى وإنها بخير.

ووجه إيهاب صالح رسالة إلى جمهور شيرين قائلًا: "شكر كبير جدًا لدولة الإمارات وإمارة دبي على واحدة من أعظم حفلات شيرين على الإطلاق.. وده بشهادة الجمهور العظيم والرهيب اللي كان حاضر امبارح وطبعًا شكرًا على التنظيم الرائع والمحترم وكرم الضيافة.

وأشار مدير أعمال شيرين عبدالوهاب: أخيرًا بقى بالنسبة للمفاجآت اللي وعدتكم بيها قبل الحفل، خليكم واثقين إن اللي جاي كتير جدًا وحفلات في كل حتة إن شاء الله.. ومش هنهدى بأي شكل عشان شيرين عندها طاقة وحماس ملهمش آخر.. ووعد مني إن شاء الله نعوضكم.

وتابع إيهاب صالح: جمهور شيرين عبدالوهاب أنا دايمًا عارف أنكم سند وضهر ليها.. بس عمري ما كنت أتخيل أنكم بالحجم والعظمة دي بجد ما شاء الله.. عايز أطمنكم إن شيرين بخير.. وخرجت من المستشفى بعد شوية فحوصات وإشاعات على رجليها.. بعد ما تحاملت على نفسها عشان تكمل الحفل بنجاح.. شكرًا بجد على كل الحب والدعم ده.

واختتم مدير أعمال شيرين عبدالوهاب حديثه قائلًا: آخر وأهم حاجة هي للناس اللي بتجرح بالكلام وحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه”.

تألقت النجمة شيرين عبدالوهاب في حفلها أمس بدبي وأحيت حفلًا كامل العدد بحضور جماهيري ضخم.

عودة شيرين للغناء

ويعد الحفل عودة قوية لشيرين عبدالوهاب بعد غيابها فترة عن الغناء بسبب أزمتها الأخيرة.

ودخلت شيرين في وصلة رقص مع جمهورها أثناء غنائها "بتونس بيك" للنجمة الراحلة وردة الجزائرية.

وحرصت شيرين على توجيه الشكر لجمهورها قائلة: "ممتنة ليكم أنتم اللى رجعتونى تانى بعد رب العالمين.. أنا بشكركم جدا على سؤالكم عنى وحبكم ليا ولولاكم ما كنتش عرفت

أرجع تانى".

سعر إطلالة شيرين عبدالوهاب

ولفتت شيرين الأنظار لها من خلال إطلالتها باللون "الموف"، حيث ارتدت تنورة من مجموعة ربيع دار رالف لورين Ralph Lauren ، مصممة من الحرير التافتاه وسعرها 2900 دولار، أما التوب يصل سعره إلى 890 دولارا، وهو من نفس المجموعة، وشيرين اختارت اللون الموف والذي جاء ضمن مجموعة ألوان صيفية، معروضة على واجهة رالف لورين بمعرض ولاية ميامي الجديد.

سقوط شيرين عبدالوهاب على المسرح

وشهد الحفل سقوط النجمة شيرين عبد الوهاب على المسرح، وذلك خلال رجوعها للخلف أثناء غنائها.

وقالت شيرين مازحة: "شوفوا رجلي ازرقت إزاي.. هطلب تعويض كبير يلا خلينا نؤمن مستقبل العيال.. بكرة السوشيال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح.. بس ميقعش إلا الشاطر".

معاناة شيرين مع الشائعات

وعانت شيرين مؤخرا من كثرة الشائعات التي طالتها، وردت على أسباب اختفائها خلال بيان صحفي، قالت فيه: "تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغانٍ جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد، وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لامتاع جمهورها بأغان جديدة تعدها بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم".

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