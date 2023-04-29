دياب عن تعاونه مع منى زكي في "تحت الوصاية": محترفة وصادقة وتحترم زملاءها

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى الفنان دياب سعادته الكبيرة بنجاح مسلسل "تحت الوصاية" الذي عُرض فى ماراثون رمضان 2023 بطولة النجمة منى زكي.

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تحت الوصاية الحلقة الأخيرة في الصدارة بعد ساعات من عرضها

وقال دياب فى تصريحات له: إن شخصية "صالح" شخصية رمادية ولا يحترف الشر بشكل واضح. ولكنه يحاول توفير مصدر دخل ليتزوج حبيبته، موضحًا: "صالح مش ماهر في صنعة أبوه فا مش هتدخل له الدخل اللي يخليه يتجوز البنت اللي بيحبها.. وعنده نرجسية وذكورية اللي موجودة عند أغلب الشريحة دي من الناس، والمركب دي حلم حياته".

وأضاف دياب: "بصدّق الشخصية التي أجسدها إن الناس كلها ترى صالح شريرًا وواكل مال اليتامي لكن أنا مش شايفه كده خالص لكن عنده دوافع للي بيعمله، فمثلًا أكل مال اليتامي ده كلام بتقوله حنان التي تجسد شخصيتها الفنانة العظيمة منى زكي. هي شايفة إنه بيسرقهم لكن فعلًا هو مبيسرقهمش هو مش شاطر في الشغلانة ومش جامد زي أخوه، الله يرحمه، وبالتالي لا يدخل نفس المبالغ الذي كان يدخلها أخوه".

منى زكي محترفة:

عن تعاونه مع الفنانة منى زكي قال: "أنا بقالي 9 سنين بمثل.. مشفتش في حياتي أصدق من منى زكي ولا حد محترف زيها ولا في تعاملها مع زمايلها واحترامها لمهنتها.. ربنا يحميها ويحفظها ويخليهالنا".

وأشار: "علي الطيب فنان وموهبة عظيمة وربنا يحميه ويستحق أكتر من كده بكتير.. ونهى عابدين صادقة جدًا ومحترفة وكل الناس عاملة شغل عظيم وده يبين إن المخرج شاطر أوي".

وأشاد دياب بالمخرج محمد شاكر خضير، قائلًا: "طلع أصدق ما في المواهب

دي كلها وأجمل ما فيهم.. هو مسبش حد.. ومطلعنا كلنا شكلنا حقيقيين".

وكشف دياب عن أعماله في الفترة المقبلة. قائلًا: "منتظر عرض فيلم "السرب" بعد تأجيله عدة مرات وهو عمل يشرف.. ولسه مش لاقي حاجة محترمة أرجع بيها للغناء".

وكان تصدر مسلسل تحت الوصاية الحلقة الأخيرة، مؤشرات قائمة موقع البحث العالمي جوجل، ومواقع التواصل المختلفة، وذلك بعد ساعات من عرضه.

تحت الوصاية الحلقة الأخيرة:

وأشاد الجمهور بمسلسل تحت الوصاية الحلقة الأخيرة، التي عرضت مساء أمس الجمعة، ونالت إعجاب عدد كبير من المشاهدين.

تفاصيل مسلسل تحت الوصاية:

"تحت الوصاية" بطولة منى زكي، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، مها نصار، رشدي الشامي، علي الطيب، محمد عبدالعظيم، خالد كمال، أحمد عبدالحميد، ثراء جبيل، وآخرين، والعمل تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

وتجسد النجمة منى زكي شخصية سيدة تدعى «حنان»، اضطرت إلى العيش كالرجال من أجل العمل ورعاية أسرتها، وهى ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر 9 سنوات، وتواجه بعد وفاة زوجها الكثير من المشاكل.

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