سهير جودة عن جعفر العمدة: شخصية نرجسية وكان مشغولا برجولته

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الإعلامية سهير جودة، إن شخصية الرجل في مسلسلات رمضان كانت متعددة الطباع، فكان هناك شخصيات تعاطف معها الجمهور، وشخصيات جماهيرية وجذابة لكنها كارثية، موضحة أنها تتحدث عن الشخصيات المقدمة في المسلسلات وليس الممثلين أو العمل الفني.

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جعفر العمدة نرجسي جاهل

وأضافت سهير جودة في برنامجها الذي يحمل اسم «الستات» والمذاع عبر فضائية «النهار»، أن أسوأ شخصية في رمضان كانت شخصية "جعفر العمدة"، مشيرة: "شخصية جعفر العمدة دي شخصية جاهلية، شخصية نرجسية، شخصية بيفرض قوته ويفرض بفلوسه تقييمه للناس وللآخرين".

وتابعت سهير: "أنا مش شايفة أبدا أن شخصية جعفر العمدة شخصية الجدع الكريم الرومانسي، وفي بنات كتير من خريجات الجامعة الأمريكية ومستوى تعليمهم متميز شايفين أن شخصية جعفر العمدة فتى أحلامهم، لكن أنا بشوف أنه شخصية جاهلية بيستعرض الحكمة عشان يفرض السيطرة، ملاذه الوحيد في المسلسل إيجاد ابنه وهذه نقطة ذكاء جعلت الجميع يتعاطف معه".

وأشارت سهير أن المسلسل كان به أشياء كثيرة جذابة مع التحفظ على المحتوى، لكنه بكل الأحوال عمل جذاب، لكن شخصية جعفر كان مشغولا برجولته وبذاته فهذه شخصية نرجسية، لكن كل الممثلين قدموا أدوارهم ببراعة، والفنانة مي كساب ومنة فضالي قدموا ادوارهم بشكل جيد، والفنانة ايمان العاصي كانت مفاجأة كبيرة جدا وبداية ميلاد جديد لها واصبحت دلال شخصية مميزة".

قصة مسلسل جعفر العمدة

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء، وتحوي عروض المسلسل العديد من

الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20

عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة الانستقرام قائلًا “قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة”.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان زينة مي كساب دعاء حكم أحمد فهيم إيمان العاصي هالة صدقي بيومي فؤاد فريدة سيف النصر النجم الأردني منذر رياحنة عصام السقا منة فضالي عماد صفوت أحمد داش طارق النهري جوري بكر سلوى عثمان أحمد فتحي طارق الدسوقي.

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