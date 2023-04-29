سهير جودة تشيد بسيناريو مذكرات زوج: رائع بدون اكلاشيهات

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الإعلامية سهير جودة، إن شخصيات الرجل في مسلسلات رمضان كانت متعددة الطباع، فكان هناك شخصيات تعاطف معها الجمهور، وشخصيات جماهيرية وجذابة لكنها كارثية، موضحة أنها تتحدث عن الشخصيات المقدمة في المسلسلات وليس الممثلين أو العمل الفني.

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وأضافت سهير جودة في برنامجها الذي يحمل اسم «الستات» والمذاع عبر فضائية «النهار»، قائلة: "شخصية رؤوف في مسلسل مذكرات زوج، التي قدمها الفنان طارق لطفي، دي شخصية متكررة جدا في الحياة، واول مرة شخصية الرجل بتحكي عن نفسها، طبعا برضو في انانية لكن في مبررات، السيناريو هنا كان رائع لانه قدم شئ بدون اكلاشيهات وقدم فكرة بسيطة وليست متوقعه جعلنا نتعاطف معه".

وتابعت: "مسلسل الهرشة السابعة والشخصية التي قدمها الفنان محمد شاهين، هي استكمال لمسلسل مذكرات زوج لكن بشكل مصغر، فالحوارات لمست فئة كبيرة من الناس، واعتقد برضو في الحياة يوجد أشحاص يشعروا بالتمرد وعدم التحقق وعدم السعادة لكن الست عندما تنفصل وترى ما فقدته تعود مرة اخرى وتتغير، ففي اكثر من نموذج في الهرشة السابعة نماذج حقيقية للاجيال الجديدة في طبقات معينة".

قصة مذكرات زوج

تدور أحداث المسلسل في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر.

شخصية طارق لطفي

ويجسد "لطفي"، خلال الأحداث دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته.

أبطال مذكرات زوج

يشار إلى أن العمل مكون من 15 حلقة، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت.

العمل بطولة كلا من : "طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، عمر الشناوي، سارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فرح يوسف، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، سيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج تامر نادي.

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