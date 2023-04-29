جيهان خليل: شخصية "دنانير" من أهم المحطات الفنية في مشواري

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت النجمة جيهان خليل، سعادتها بنجاح دورها فى مسلسل "رسالة الإمام"، الذي عرض فى ماراثون رمضان 2023.

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وأكدت جيهان خليل إن شخصية "دنانير" من أهم المحطات الفنية في مشوارها، مشيرة إلي أنها انتظرت طويلًا لتجسيد شخصية تاريخية باللغة العربية الفصحي.

وأضافت خليل أنها كانت سعيدة جداً منذ اختيارها للدور وكان هناك لهفة كبيرة شعرت بها خلال البروفات لافتة إلي أنها كانت تتمني استمرارها في تجسيد الدور لأطول فترة ممكنة لأنها كانت مستمتعة.

وتابعت جيهان خليل أن شخصية "دنانير" ليست زوجة بالمعني التقليدي وكانت "ملك يمين" أو جارية وفي نفس الوقت كانت أم آخر أبناء الشافعي لافتة إلي أن حياتها كانت غريبة وغامضة منوهة أن الشافعي وصي لها قبل موته.

ولفتت أن خالد النبوي شخصية محترف جداً وحريص علي شغله زيادة ودقيق جداً ويذاكر بدل المرة مليون قبل تجسيد المشهد.

وكشفت كواليس العمل قائلة: "كنت مرهقة نفسياً قبل عرض المسلسل خايفة من تقبل الناس للمسلسل وفكرته والكواليس

كانت لطيفة وجميلة مع كل الناس".

أحداث مسلسل رسالة الإمام

تدور أحداث المسلسل حقبة زمنية قديمة، وهي نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، إذ كانت مصر تشهد صراعًا على السلطة في

هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة، وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام «محمد بن إدريس الشافعي» ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.

أبطال رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام، يشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم نضال الشافعي، أروى جودة، أحمد الرافعي، محمد الشرنوبي، خالد أنور، سلمى أبو ضيف، حمزة العيلي، فرح بسيسو، خالد القيش.

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