عرض "السرب" لأحمد السقا فى السينمات بعيد الأضحي

ياسر رشاد - القاهرة - يعرض فيلم "السرب" بشكل نهائي فى موسم عيد الأضحي المقبل، وذلك بعدما تأجل عرضه كثيرًا خلال الفترة الماضية.

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أحمد السقا يكشف سر فقدان وزنه

قصة السرب

ويسرد فيلم السرب بطولات القوات الجوية، بعد مقتل أكثر من 21 مصري من قبل بعض الجماعات الإرهابية، وذلك في إطار أكشن تشويقي.

أبطال السرب

السرب بطولة أحمد السقا، وآسر ياسين ودياب وهند صبري وأحمد حاتم وقصي خولي، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وكريم فهمي، شريف منير، منى زكي، محمود عبد المغني، إسلام جمال، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، وتحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

وكان حرص الفنان أحمد السقا على كشف كواليس مشاركته في مسلسل حرب، الذي يعرض حاليًا في ماراثون رمضان 2023.

أكد السقا خلال استضافته فى برنامج الراديو بيضحك أن مدير أعماله محمد حسن هو من أخبره بأن هناك عملًا سيبدأ خلال هذا الأسبوع، وكشف له تفاصيل العمل.

كما كشف السقا عن سر فقدان وزنه مؤكدًا أنه هو من قام بذلك، ولا يرجع الأمر كما أشيع لمرض أصابه، قائلًا: أنا حبيت شكلى كده أكتر".

أبطال مسلسل حرب:

مسلسل "حرب" بطولة أحمد السقا ومحمد فراج، وتأليف هاني سرحان

وإخراج أحمد جلال وإنتاج شركتي "المتحدة" و"سينرجي" والمقرر عرضه على ON حصريًّا في رمضان.

أحمد السقا يعود للسينما بـ"تلج أحمر"

يعود السقا لشاشات السينما من خلال فيلم جديد بعنوان "تلج أحمر"، من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج/ هشام الرشيدى، وإنتاج: وليد صبري، ومن المقرر أن يتم تصويره قريبًا في روسيا.

آخر أعمال أحمد السقا

كانت آخر أعمال الفنان أحمد السقا فيلم "العنكبوت"، الذي خاض به موسم عيد الفطر الماضي 2022، وشاركه بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب، محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

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