منة فضالي عن أزمتها مع أحمد داش: زعلت على مجهود سنين ومحتاجة تقدير

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت الفنانة منة فضالي سعادتها بنجاح دورها فى مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض فى ماراثون رمضان 2023

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سر أزمة منة فضالي وأحمد داش

وحرصت منة على كشف كواليس الأزمة التي جمعتها بالنجم أحمد داش بسبب ترتيب الأسماء في تترات مسلسل جعفر العمدة أكدت أنه لا توجد مشكلة شخصية مع داش.



وأضافت منة فضالي إنه كان مقرراً أن يضم التتر صورة بطل العمل محمد رمضان رفقة زوجاته الأربع في المسلسل مشيرة إلى أنها لم تدرج في بنود العقد شرط وضع صورتها في شارة المسلسل لكن الأمر يتم من حيث الذوق.

وأضافت: الواحد بيزعل على مجهود سنين قائلة: أنا تعبت كتير وبدأت بدري وكنت محتاجة شوية تقدير.

كما نفت وجود مشكلة شخصية مع أحمد داش بعدما كتب عبر حسابه على الفيس بوك: تحياتي للي كنت فاكرهم إخواتي وقالت منة فضالي: أحمد داش مكنش كاتب كده عني أنا .. الناس مكنتش فاهمة .. هو كان بيتكلم عننا كلنا مش منة بس وكان بيهزر.

واختتمت أن داش لا علاقة له بالأمر وأنها لم تدل بأي تعقيب بعد نشر صورة تتر المسلسل لكنها شعرت بالضيق حينها.

قصة مسلسل جعفر العمدة

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب ، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء ، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة

اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20

عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة الانستقرام قائلًا “قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة”.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان زينة مي كساب دعاء حكم أحمد فهيم إيمان العاصي هالة صدقي بيومي فؤاد فريدة سيف النصر النجم الأردني منذر رياحنة عصام السقا منة فضالي عماد صفوت أحمد داش طارق النهري جوري بكر سلوى عثمان أحمد فتحي طارق الدسوقي.

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