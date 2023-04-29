نجل محمد ثروت يستكمل رحلة علاجه في ألمانيا

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل المخرج أحمد ثروت نجل الفنان الكبير محمد ثروت رحلته فى العلاج، حيث أعلن عودته إلى ألمانيا مرة أخرى لاستكمال رحلة علاجه، وذلك بعد إصابته بمرض مناعي نادر، مؤخرًا.

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رسالة أحمد ثروت

حيث كتب أحمد ثروت عبر حسابه على "فيسبوك" قائلاً: "اللهم أنك أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم اشفي مرضانا وجميع مرضي المسلمين إنك على كل شي قدير".

قال الفنان محمد ثروت إن نجله أحمد يعاني من الآلام الشديدة الآن، ودعم الناس وحبهم ودعواتهم بيساعدوه الفترة دي..متابعا:" أنا حقيقي بشقف عليه، نتيجة كمية الآلام التي يشعر بها".

وأضاف "ثروت" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى المذاع على فضائية دى إم سي، أن حالة أحمد غير مستقرة، فهو مصاب بمرض نادر للغاية ويصيب واحد في المليون".

مرض نادر يصيب الجهاز العصبي

وأشار إلى أن المرض يصيب الجهاز العصبي، حيث تهاجمه المناعة، والعلاج يتم من خلال حقنة بالأجسام المضادة، ويلاقى ألما شديدا جدا من العلاج، متابعا: الأطباء يبذلون أقصى جهد.

أطالب الجمهور بالدعاء لابني

وشدد على أن نجله لم يعان من أى أمراض خلال السنوات الماضية وعمله كان يشغل كل وقته، متابعا:" مصر مش مقصرة فى حاجة، والعلاج العصبي يحتاج إلى وقت طويل، مضيفا: "بطلب من الجمهور الدعاء لابنى والصحة تاج على الرأس لا يراها إلا المرضى.. والناس بتتكلم عن الغلاء لو شافو المرض هيحمدوا ربنا".

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