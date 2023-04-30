شكرا لقرائتكم خبر عن حفل إضافى للنجم تامر عاشور فى جدة بعد نفاد تذاكر حفله يوم 5 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن إقامة حفل إضافى للنجم تامر عاشور، خاصة بعد نفاد تذاكر حفله الغنائي المقرر إقامته يوم 5 مايو المقبل، حيث بيعت كل تذاكر الحفل بعد طرحها على المواقع الإلكترونية بـ10 دقائق فقط.

وكشف تركى آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن رهانه على تامر عاشور قائلا: رهاني في النجم تامر عاشور في محله.. حفلته في جدة سولد أوت خلال 10 دقايق، عشان كدا طلبت من الشركة المنظمة إضافة ليلة ثانية له…يستاهل".

ومن المقرر أن يُحيي تامر عاشور حفلا غنائيا فى مدينة جدة السعودية يوم 5 مايو المقبل بمصاحبة فرقته الموسيقية، ويأتى الحفل ضمن مجموعة حفلات هيئة الترفيه السعودية والموزعة على جميع مناطق المملكة، وعلى رأسهم الرياض وجدة وحائل وغيرها.

يشار إلى أن تامر عاشور وأنغام يحييان حفلا غنائيا فى الكويت 11 مايو الشهر المقبل، ويقدم كل منهما خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التى يتفاعل معها الجمهور.