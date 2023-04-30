شكرا لقرائتكم خبر عن "الجاسوس الذي رباني" فيلم وثائقي على قناة "الوثائقية" مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة "الوثائقية" عرضها، خلال شهر مايو، الفيلم الوثائقي "الجاسوس الذي رباني"، والذي يوثق قصة الأمريكية "تشيلسي بارسكي"، التي اكتشفت أنها ابنة جاسوس روسي سابق.

ويستعرض الفيلم في أجواء درامية وإنسانية معاناة تلك الأمريكية، وكيف تأثرت حياتها بالكامل، وكذلك حياة أسرتها أيضًا، بسبب العمل التجسسي للأب.

كما أعلنت القناة عرضها، في شهر مايو، الفيلم الوثائقي "يوسف إدريس"، الذي يتناول سيرة القاص والأديب المصري البارز من الميلاد حتى الرحيل.

يُوثق الفيلم المراحل والتحولات التي مر بها يوسف إدريس منذ النشأة في قرية البيروم بالشرقية، مرورًا بالرحلة إلى القاهرة، والالتحاق بكلية الطب، وصولًا إلى مرحلة التمرد والتحقق، حيث الاشتغال بالأدب، والانخراط في المعارك الثقافية والأدبية والصحفية المتنوعة التي خاضها خلال فترات حياته المختلفة.