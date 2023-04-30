شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى الزمن الجميل فى حفل لفرقة عبد الحليم نويرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية حفلاً اليوم الأحد 30 أبريل، بقيادة المايسترو أحمد عامر ومشاركة الفنانين كنزى، عبير أمين، ريم حمدى، آية عبد الله، اسلام رفعت، أحمد عبد الكريم، أحمد نافع، مصطفى النجدى ويضم باقة من مؤلفات زمن الفن الجميل.

فرقة عبد الحليم نويرة تأسست في عام 1967 بقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة الذي كان له الفضل في تأسيسها تحت اسم فرقة الموسيقى العربية؛ بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.

وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث ‏للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى)، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز ‏تنمية المواهب.



عبد الحليم نويرة





حفلات الأوبرا اليوم

وعلى المسرح الصغير يقدم الموسيقار محمد عادل حفلا اليوم الأحد 30 يتضمن مجموعة من اعماله الخاصة.

وكانت مجموعات الاوبرا لموسيقى الحجرة أحيت على المسرح نفسه يوم الخميس الماضي حفلا بقيادة علاء عبد الله ويستضيف السوبرانو داليا فاروق يتضمن عدد من الاعمال الكلاسيكية العالمية ،