شكرا لقرائتكم خبر عن إحياء ذكرى عمار الشريعى والأبنودى بأوبرا الإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حفلاً غنائيًا اليوم الأحد لإحياء ذكرى عمالقة النغم والكلمة الموسيقار عمار الشريعى وشاعر العامية عبد الرحمن الابنودى، إذ تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى مجموعة متنوعة من إبداعهما الغنائي بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى.

وتشارك في الحفل الفنانة هدى عمار التي تحل ضيف شرف، ومن المقرر أن يبدأ في تمام الساعة الثامنة مساء.



هدي عمار

أغنيات عمار الشريعي

يتضمن البرنامج عزف بعض من ابداعات عمار الشريعى منها الموسيقى التصويرية لمسلسلات امرأة من زمن الحب، الشهد والدموع، زيزينيا، ما تمنعوش الصادقين، حديث الصباح والمساء، وأغنيات بتسأل يا حبيبى، حبيبتي من ضفايرها، اقوي من الزمان، الحدود.



عمار الشريعي

أشعار عبد الرحمن الأبنودي

كما يتضمن الحفل كوكبة من الأشعار الغنائية لعبد الرحمن الأبنودى منها التوبة، الهوى هوايا، بنلف في دواير، علي حسب وداد قلبى، أحضان الحبايب، آه یا سمرانی، عيون القلب وسيبولي قلبي وارحلوا، أداء محمد طارق، أشرف وليد ، آيات فاروق وأحمد عفت .



عبد الرحمن الابنودي

مشوار عمار الشريعي

ولد الموسيقار عمار الشريعى يوم 16 أبريل 1948 بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا ، حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية ، درس التأليف الموسيقي في مدرسة هادلي سكول الأمريكية لتعليم المكفوفين بالمراسلة كما إلتحق بالأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى بعدما أتقن بمجهود ذاتي العزف على آلات البيانو والأكورديون والعود والأورج، بدأ حياته العملية كعازف لآلة الأكورديون في عدد من الفرق الموسيقية ثم تحول إلى الأورج قبل أن يتجه إلى التلحين والتأليف الموسيقي وكانت أول ألحانه "إمسكوا الخشب" للمطربة مها صبري.

تجاوزت اعماله 150 لحنا، كون فرقة الأصدقاء عام 1980 من أصوات جديدة اكتشفها بنفسه هم منى عبد الغني ، حنان وعلاء عبد الخالق ، تميز في وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية والمسرحيات التي نال معظمها شهرة واسعة ، عين أستاذا غير متفرغ بأكاديمية الفنون المصرية عام 1995 وتناولت العديد من الرسائل العلمية لدرجتي الماجستير والدكتوراة أعماله الفنية ، اعد وقدم عددا من البرامج الشهيرة أبرزها البرنامج الإذاعي الذي استمر عدة سنوات "غواص في بحر النغم" ، نال العديد من الجوائز والتكريمات المحلية والعالمية، رحل عن عالمنا فى 7 ديسمبر 2012 بعد صراع مع المرض تاركاً العديد من الاعمال والمؤلفات والبرامج التى ساهمت فى تنمية الحس والوعى الفنى لدى الجماهير المصرية والعربية .

مشوار عبد الرحمن الابنودي

فيما يعد عبد الرحمن الابنودي أحد أشهر شعراء العامية في مصر والعالم العربي ولد فى 11 ابريل 1938 وشهدت على يديه القصيدة العامية مرحلة انتقالية مهمة في تاريخها تغنى بكلماته التى تنوعت مابين العاطفي والوطني والشعبي كبار المطربين ، كما كتب أغاني العديد من الاعمال الدرامية.

من أشهر أعمال عبد الرحمن الابنودي السيرة الهلالية التي جمعها من شعراء الصعيد ولم يؤلفها ومن أشهر كتبه (أيامي الحلوة) الذي نشر بجريدة الأهرام فى حلقات مسلسلة ومن دواوينه الشعرية الأرض والعيال ، الزحمة ، عماليات ، جوابات حراجى القط ، الفصول ، أحمد سماعين ، انا والناس ، بعد التحية والسلام ، وجوه على الشط ، صمت الجرس ، المشروع والممنوع ، المد والجزر ، الأحزان العادية والموت على الأسفلت ، حصل الأبنودي على جائزة الدولة التقديرية عام 2001، ليكون بذلك أول شاعر عامية مصري يفوز بجائزة الدولة التقديرية وجائزة محمود درويش للإبداع العربي للعام 2014 وتوفى فى 21 ابريل 2015 بعد صراع مع المرض .