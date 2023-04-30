شكرا لقرائتكم خبر عن علي الهلباوي يحيى حفلاً بساقية الصاوي الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المنشد علي الهلباوي حفلاً يوم الجمعة المقبل في ساقية الصاوي، يقدم خلاله مزيجًا بين الغناء الإنشاد الصوفى مع خلفية موسيقية شرقية.

وكان علي الهلباوي وفرقته أحيا حفلاً بقبة الغوري أوائل أبريل الجاري، ضمن حفلات برنامج قطاع صندوق التنمية الثقافية، وقدم خلال الحفل عددًا من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية، بجانب بعض الأغاني الذي يحبها جمهوره منها "مليون قصيدة" و"ليلى طال" و"رسالة" و"يا رب" و"قل للمليحة" و"ابعتلى جواب"، ومرسال لحبيبي، وغيرهم.

فرقة الهلباوي

يشار إلى أن الفنان على الهلباوى هو ابن المنشد الدينى الشيخ محمد الهلباوى، والذى بدأ الغناء عن عمر 17 عاماً، مع فرقة "الهلباوى"، ثم انفصل تدريجيا عنها، حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التى تمزج بين الغناء والإنشاد، وقدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر، ونجح فى تكوين شعبية جماهيرية كبيرة.

على الهلباوى المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وقدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الدينى.