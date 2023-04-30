بدون خجل .. مشهورة سناب شات في السعودية تتحدى سما المصري في وصلة رقص بقميص النوم الشفاف

فنون - كتب سعد محمود - تصدرت نجمه مواقع التواصل الاجتماعي موديل آش مشهوره مواقع التواصل الاجتماعي في السعوديه بفيديو جديد لها على حسابها على انستغرام وهي تقوم بحركات غريبه بعض الشيء وقد شبها الكثيرون انها بذلك تقلد الفنانه سما المصري.

وعلى الرغم من ذلك لم تكن موديل آش مشهوره مواقع التواصل الاجتماعي في السعوديه ترتدي فستان جريئا يظهر مفاتنها.

بل على العكس وعلى غير المتوقع اختارت فستانا محتشما وطويلا وظهرت بمظهر رائع كان شعرها على كتفيها واخذت ترقص مثل الفنانه الاستعراضيه سماء المصري.

وتنتمي موديل اش الى المملكه العربيه السعوديه الى عائله العتيبي وذلك بحسب المعلومات التي يعرفها البعض عنها ودائما لا تثير موديل اش الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورها وفيديوهات التي تقوم بنشرها على حسابها على انستغرام