شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو وكاميلا مورنو على تواصل دائم رغم الانفصال بسبب حضانة كلبهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال الثنائى ليوناردو دي كابريو وصديقته السابقة كاميلا مورونى على اتصال دائم مثلما ذكرت التقارير العالمية مؤخراً حول الثنائى، حينما أشارت أن الثنائى يشتركا فى حضانة كلبهما المحبوب سالى، وهو ما يعتبر السبب الأساسى فى تواصلهما معاً رغم الانفصال.

وأخبر مصدر مقرب من كاميلا موقع DailyMail أن الثنائى لا يزالا على اتصال منتظم رغم الانفصال منذ الصيف الماضى بعد قصة حب استمرت خمس سنوات.

وقال المصدر "إنهم على علاقة جيدة ، يرون بعضهم البعض طوال الوقت لأنهم يتشاركون في حضانة كلبهم".



الكلب وكاميلا

من ناحية أخرى سبق ورصد المصورون النجم العالمى ليوناردو دى كابريو برفقة عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك حبيبة النجم العالمى بردلى كوبر السابقة ووالدة ابنته الوحيدة فى مهرجان "كوتشيلا" الشهير للموسيقى الشعبية، ما أثار شائعة مواعدته حسناء تجاوز عمرها الـ25.

ونشر موقع "tmz" مجموعة صور توثق لحظات جمعت دي كابريو، البالغ من العمر 48 عامًا، وشايك البالغة من العمر 37 عامًا، خلال تواجدهما في حفل "نيون كرنفال" بحضور النجوم، وذلك بمدينة "إنديو" في ولاية كاليفورنيا.

وشوهدت شايك وصديقتها ترقصان مع دي كابريو، وأشارت بعض التقارير إلى أن العلاقة التي تجمع دي كابريو وشايك علاقة صداقة منذ فترة طويلة، كما أنهما كانا جزءًا من مجموعة من النجوم الذين حضروا المهرجان سويا.