شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الوثائقية تعلن إنتاج فيلم عن "كليوباترا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن القناة "الوثائقية"، بقطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بدء أعمال التحضير لإنتاج فيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا السابعة Cleopatra VII، ابنة بطليموس الثاني عشر، وهي المعروفة باسم "كليوباترا"، آخر ملوك الأسرة البطلمية، تلك الأسرة التي حكمت مصر في أعقاب وفاة الإسكندر الأكبر.

وانطلاقًا من المعهود دومًا في جميع أعمال قطاع الإنتاج الوثائقي وقناة الوثائقية، فإن هناك جلسات عمل منعقدة حاليًا مع عدد المتخصصين في التاريخ، والآثار، والأنثروبولوجي من أجل إخضاع البحوث المتعلقة بموضوع الفيلم وصورته لأقصى درجات البحث والتدقيق.

كما أعلنت قناة "الوثائقية" عرضها في شهر مايو، الفيلم الوثائقي "دفاعًا عن سماء الحلفاء"، الذي يتناول، من خلال أجواء درامية مؤثرة، قصة اثنين من الطيارين المقاتلين يحملان جنسية تشيكوسلوفاكيا، قدما دورًا بطوليًا في أثناء الحرب ضمن سلاح الجو الملكي البريطاني، ولكن عند عودتهما إلى وطنهما عقب الحرب، واجها حالة من الاضطهاد بعد أن استولى الشيوعيون على السلطة كما نتعرف خلال أحداث الفيلم على بعض التغييرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أعقبت تلك الحرب في أوروبا.

وأعلنت القناة عرضها، خلال شهر مايو، الفيلم الوثائقي "الجاسوس الذي رباني"، والذي يوثق قصة الأمريكية "تشيلسي بارسكي"، التي اكتشفت أنها ابنة جاسوس روسي سابق ويستعرض الفيلم في أجواء درامية وإنسانية معاناة تلك الأمريكية، وكيف تأثرت حياتها بالكامل، وكذلك حياة أسرتها أيضًا، بسبب العمل التجسسي للأب.