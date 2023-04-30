لأول مرة .. نادين الراسي تكشف كيف تلقت خبر وفاة شقيقها جورج

كتب امير فتحي في الأحد 30 أبريل 2023 02:51 مساءً - كشفت الفنانة نادين الراسي تفاصيل تلقيها خبر وفاة شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي، الذي رحل عن عالمنا في شهر أغسطس الماضي إثر تعرضه لحادث سير بعد إحيائه لحفل في لبنان، وردة فعلها على ذلك .

أشارت نادين الراسي خلال حلولها ضيفةً في برنامج “المجهول” مع الإعلامي رودولف هلال إلى أنها كانت قد لم تستطع النوم في هذه الليلة، وفي تمام الساعة السادسة صباحا تلقت اتصالا هاتفيا من الإعلامية اللبنانية هلا المر ولكنها لم تجب عليها .

تابعت نادين بأنها شعرت بحدوث شئ لشقيقها وقامت بمتابعة حسابه على انستجرام، مضيفة: “شفت عنده استوري عم يغني كان إلها شي ساعتين تقريبا .. رحت على تويتر ما بعرف ليه ودوغري قولتلهم اتخرب بيتي وطلع خيي قدامي بالسيارة” .

وعن ردة فعلها عقب معرفتها بوفاة شقيقها جورج، علقت نادين الراسي قائلة وهي تبكي: “اخضر كل جسمي وما عم بتحس بجسمك، والأسوأ بتدق هلا، رديت قولتلها خيي وين؟، قالتلي يلا أختك وأمك بالسيارة وطالعين على المستشفى” .

ولفتت الفنانة اللبنانية إلى أنها لم تتمكن من الذهاب معهم لمعرفتها بوضع عائلتها أثناء ذهابهم إلى المستشفى، خاصة شقيقتها “ساندرين” التي كانت مرتبطة بشكل كبير بجورج الراسي .

أضافت: “بتخيل منظرهم بالعربية، أنا كيف بدي أطلع ما راح أقدر، وبابا وين، بابا هو اللي عم بيسوق وعرف .. ما بقى فيه شئ صعب، كنت بتمنى حد يجي يقولي رجله مكسورة، بدو دم ويكذبوا عليا” .

وأعربت نادين الراسي عن استيائها من الصور التي تم تداولها لشقيقها متوفيا وللسيارة بعد الحادث، مؤكدة على صعوبة تلك الصور، بالإضافة إلى صور ومقاطع فيديو لعائلتها في مراسم الجنازة والعزاء .

فيما أكدت الفنانة نادين الراسي على أنها إلى الآن لا تتمكن من سماع صوت شقيقها أو أغانيه، وإنها عندما تشاهد مقطع فيديو للراحل تستخدم خاصية كتم الصوت .

وبشكل مفاجئ تم عرض أغنية جورج الراسي “قلبي مات” أمامها، لتصيبها حالة من الانهيار الشديد ودخلت في نوبة بكاء بمجرد سماعها لصوته، وعلقت: “كنت عارفة إنه راح تعملوها” .

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم من هذا الموقف، مؤكدين على عدم احترامهم لمشاعر الفنانة نادين الراسي وتعمدهم ذلك من أجل المشاهدات .