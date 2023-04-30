أول ظهور لنسرين طافش مع زوجها بعد عودتهما

كتب امير فتحي في الأحد 30 أبريل 2023 03:50 مساءً - شارك طبيب الأسنان شريف شرقاوي صورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة نسرين طافش، وذلك في أول ظهور لهما بعد عودتهما إلى بعضهما البعض مجددا .

نشر شريف شرقاوي الصورة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على موقع “انستجرام”، وظهرت نسرين طافش بها وهي تجلس بجانبه وتمسك بيده .

وأرفق زوج نسرين طافش الصورة بتعليق وجه من خلاله رسالة لها، فقال: “نور روحي، هي المكان الذي ينفتح فيه قلبي ويتوقف عقلي .. أنا محظوظ بامتلاكها” .

تابع معربا عن حبه لها: “لقد أحببتها دائمًا وسأحبها وأحميها إلى الأبد .. ليبارك الله هذا الاتحاد، هذا الحب، لأنه دائمًا ما يكون مرتبطًا ومحميًا” .

وكانت قد كشفت الفنانة نسرين طافش عن عودتها إلى طبيب الأسنان والمعالج بالطاقة شريف الشرقاوي، وذلك بعد مرور حوالي 6 أشهر على إعلان انفصالهما .

وأعلن الثنائي خبر عودتهما مرة أخرى إلى بعضهما البعض من خلال تعليقات لهما على منشور نشرته نسرين طافش عبر حسابها على موقع “انستجرام” .

فكتب شريف الشرقاوي في تعليق له: “سعيد وفخور إننا سوا” .. لترد نسرين طافش عليه قائلة: “أحبك يا حبيبي” .. وعلق “الشرقاوي” على ذلك بقوله: “انتي ملكتي” .