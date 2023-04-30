إحياء ذكرى عمار الشريعي والأبنودي بالأوبرا.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، لإحياء ذكرى اثنين من عمالقة النغم والكلمة هما الموسيقار عمار الشريعي وشاعر العامية الخال عبدالرحمن الأبنودي، من خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى المقام بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، والذي تحل عليه الفنانة هدى عمار كضيف شرف، وذلك في الثامنة مساء اليوم، الأحد، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

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يتضمن البرنامج باقة من أهم إبداعات عمار الشريعى منها امرأة من زمن الحب، الشهد والدموع، زيزينيا، ما تمنعوش الصادقين، حديث الصباح والمساء، بتسأل يا حبيبى، حبيبتي من ضفايرها، أقوى من الزمان، الحدود، إلى جانب كوكبة من الأشعار الغنائية لعبدالرحمن الأبنودي منها التوبة، الهوى هوايا، بنلف في دواير، علي حسب وداد قلبى، أحضان الحبايب، آه یا سمرانی، عيون القلب وسيبولي قلبي وارحلوا... أداء محمد طارق، أشرف وليد، آيات فاروق وأحمد عفت.

معلومات عن الموسيقار عمار الشريعي

جدير بالذكر أن الموسيقار عمار

الشريعي ولد في 16 أبريل 1948 بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية، درس التأليف الموسيقي في مدرسة هادلي سكول الأمريكية لتعليم المكفوفين بالمراسلة كما التحق بالأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى بعدما أتقن بمجهود ذاتي العزف على آلات البيانو والأكورديون والعود والأورج.

بدأ حياته العملية كعازف لآلة الأكورديون في عدد من الفرق الموسيقية ثم تحول إلى الأورج قبل أن يتجه إلى التلحين والتأليف الموسيقي وكانت أول ألحانه "امسكوا الخشب" للمطربة مها صبري، وتجاوزت أعماله 150 لحنًا، كون فرقة الأصدقاء عام 1980 من أصوات جديدة اكتشفها بنفسه هم منى عبدالغني، حنان وعلاء عبدالخالق.