موعد حفل فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بالأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، لتنظيم حفلًا فنيًا، وذلك يوم 25 مايو المقبل، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

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من المقرر أن يحيي الحفل عدد من المطربين، وتقدم الفرقة خلالها مجموعة كبيرة من أغنيات الزمن الجميل التي تطرب الجمهور الحاضر منها "أنا المصرى - أهو ده اللى صار - الشيطان لـ سيد درويش، فى قلبى غرام لـ عبدالعظيم محمد، حبيبى واحشنى لـ محمد الموجى، تخونوه - سلامات يا حبايب - حنين لـ بليغ حمدى".

يذكر أن فرقة عبدالحليم نويرة تأسست في عام 1967 بقـيادة المايسترو

عبدالحليم نويرة الذي كان له الفضل في تأسيسها تحت اسم فرقة الموسيقى العربية؛ بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.

وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسي (عبدالحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث ‏للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى)، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز ‏تنمية المواهب.